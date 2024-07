Pellegatti punta su Saelemaekers: "Bisogna essere coraggiosi per venderlo"

In merito alle prossime mosse del calciomercato rossonero, soprattutto per quanto riguarda le operazioni in uscita, è intervenuto così il noto giornalista e opinionista rossonero, Carlo Pellegatti. Queste le sue considerazioni a Radio Rossonera sul futuro Alexis Saelemaekers:

Pellegatti su Saelemaekers: "Dico che bisogna essere coraggiosi per venderlo. In questo momento, all’unanimità, è il giocatore migliore in campo. Se mi chiedete quando gioca dico: sempre. Esce Leao o Pulisic, mi entra lui. È un giocatore fondamentale anche dall’inizio".