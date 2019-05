Pellegatti: "Riferisco una voce, Leonardo è a Nizza"

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto con un video sul proprio canale Youtube, ha riferito una voce riguardante Leonardo: “È una voce, Leonardo questa sera sarebbe a Nizza per assistere alla partita tra Nizza e Monaco. Se così fosse, sarebbe per vedere da vicino Saint-Maximin e magari altri giocatori importanti? Allora cozzerebbe con la notizia che Leonardo potrebbe dimettersi o venire allontanato. Oppure, un’altra ipotesi, potrebbe essere che Leonardo sia lì per il suo futuro, per dei colloqui con i plenipotenziari del Monaco. Il Monaco cercava una figura vicina all’Italia, si parlava di Ausilio qualche settimana fa. La figura di Leonardo potrebbe essere adatta al Monaco ma anche al Nizza, anche se mi sembra strano perché è appena arrivato Grimaldi dall’Arsenal. Però, c’è una nuova proprietà con il magnate inglese Ratcliffe ricchissimo che vorrebbe investire nel Nizza e potrebbe parlare con Leonardo. È uno spettro di possibilità che questa voce di Leonardo a Nizza porta con sé”