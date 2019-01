Pellegatti: "Strano che il Milan vada su Carrasco viste le linee dell'UEFA, mercato avvitato"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sul mercato invernale del Milan, a stretta osservazione della UEFA: "Capisco lo sconcerto dei tifosi del Milan, sanno che il PSG è ancora sotto l'osservazione della UEFA ma sembra pronto ad investire altri 150 milioni per sostituire Rabiot, mentre il Milan riceve una lettera per 40 milioni per Paquetà. Non capisco perché il PSG ha potuto e potrà ancora inserirsi nel mercato per rinforzare ancora la società. Stando su queste linee mi sembra strano che il Milan possa andare su Carrasco, il valore è di 30 milioni di euro, non è detto che i cinesi lo diano in prestito, anzi sembra proprio di no. Ha un ingaggio di 10 milioni annui, è un giocatore molto caro, mi sembra strano che il Milan vada su questo giocatore. Non avrà certamente su Gabbiadini che sembra destinato al Betis. Il Milan deve trovare giocatori che lo aiutino a limare il gap con la Roma e poi cercare di lottare con la Lazio. Per Savic forse il Milan ci avrebbe provato ma l'agente ha detto che non si muoverà al 100% a gennaio. Il mercato di gennaio del Milan è un po' avvitato su sé stesso".