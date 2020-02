Pellegatti su Caldara: "I dirigenti del Milan non lo ritenevano pronto"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale ufficiale di YouTube ha parlato di Mattia Caldara, queste le sue riflessioni: "A proposito di difensori rossoneri, nascono delle domande dopo la presenza di ieri di Mattia Caldara negli ottavi di Champions League. La sua avventura al Milan rimane un mistero, nonostante le condizioni fisiche migliorate non veniva ritenuto pronto per un inserimento immediato. Gasperini ha invece voluto dargli fiducia anche in Champions League e naturalmente questa cosa ha suscitato qualche perplessità nei tifosi del Milan, ma molto semplicemente i dirigenti rossoneri non lo ritenevano pronto per entrare. Un errore? Vedremo".