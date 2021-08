Pellegatti su Messias: "Viene ritenuto un giocatore di qualità dal Milan"

Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato di Messias. Queste le sue parole: “Junior Messias è un nuovo giocatore del Milan. Questa notte alle 1.45 è arrivata la notizia. La riunione è iniziata tardi, quella tra Crotone e Milan. Soddisfatto il presidente del Crotone visto che un suo giocatore potrà andare a giocare in una squadra importante come il MIlan e giocare anche in Champions. Messias ha iniziato nel Cruzeiros, poi è arrivato in Italia dove ha lavorato come fattorino in un’azienda di elettrodomestici, continuando però a coltivare la sua passione. L’allenatore del Casale, Ezio Rossi, lo ha visto e aveva deciso di tesserarlo per l’Eccellenza. E’ andato nel Gozzano e poi il grande salto nel Crotone. Una storia che ricorda quella di Jamie Vardy. Il costo dell’operazione è 2.6 di prestito più 5.4 con 1 milione di bonus. Visto il costo ridimensionato anche la proprietà che sembrava non aderire a questo profilo già 30 enne si è convinta, per un costo sostenibile. Il Milan ritiene Messias un giocatore importante, per qualità e per quantità nel gioco generoso che ha. Capiremo, nel corso della giornata, lo considera più un giocatore di fascia o trequartista. Può giocare in entrambe, per caratteristiche. Nella classifica speciale di chi è riuscito a fare più dribbling, anno scorso in Serie A, Messias è arrivato secondo, dietro De Paul e davanti a Theo Hernandez, a dimostrazione di una classe sopraffina. I tifosi del Milan si aspettavano giocatori di nome da bocca dolce, ma conosciamolo prima di giudicarlo e poi faremo le valutazione. Il Milan, anche in tempi non sospetti, mi aveva parlato di un giocatore di qualità e di valore, indipendentemente dalle sue origini e dalla sua poca esperienza ad altissimi livelli.”