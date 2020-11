Pellegatti su Pioli: "Sono preoccupato, è il condottiero della barca Milan"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato così della positività di mister Stefano Pioli al Covid-19: "Ci ha abbastanza preoccupati la notizia di Stefano Pioli e del tampone positivo. Pioli sta bene ed è asintomatico, e speriamo possa tornare a stare bene. Sono preoccupati perché Pioli è la guida sicura, è il condottiero. Ha preso in mano il timone della barca rossonera e l'ha condotta bene, facendo vincere al Milan la simbolica coppa d'estate, e poi proseguendo nel cammino portandolo a giocare in Europa per poi essere in testa al campionato. Mi sento, quindi, con tutto il rispetto per il vice Murelli, un po' scosso. Non pensavo di essere così affascinato dalla figura di Stefano Pioli. Mi sento ben rappresentato da amante del Milan, per la sua figura elegante. Mi auguro possa tornar presto".