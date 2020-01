Pellegatti: "Todibo? No grazie! Proviamo Gabbia"

Carlo Pellegatti, sul suo canale di YouTube, ha pubblicato un video nel quale ha parlato così dei possibili movimenti in difesa del Milan nel mercato di gennaio: "Todibo è partito con il Barcellona per la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Il Milan si sta guardando intorno e ha ragione perchè il francese arriverebbe già con l'idea di tornare in blaugrana tra sei mesi. Il Milan non ha intenzione di prendere un giocatore che ha già in mente di andare in altri lidi. Todibo piace molto a Boban, è un prospetto molto interessante, anche se va detto che nel match contro l'Inter in Champions il duello lo ha vinto nettamente Lautaro Martinez. Ma io a questo punto mi pongo questo quesito: con tutti i problemi che ha il Milan, perchè bisogna perdere energie per andare a prendere Todibo? Io non capisco perchè non viene provato Gabbia, che in estate era stato un grande protagonista del Mondiale Under 20 e ora è un titolare nell'Under 21. Proviamo Gabbia, se piace a tante squadre ci sarà un motivo. Prima di darlo via, io lo vorrei vedere all'opera in una delle prossime partite. Non capisco perchè non viene provato".