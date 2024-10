Pellegrino, che guaio: sospeso dall'Independiente dopo una festa su uno yacht

Marco Pellegrino, centrale difensivo di proprietà del Milan in prestito nel club argentino dell'Independiente, è stato protagonista di un episodio non piacevole a livello di cronaca per un calciatore professionista.

Pellegrino e il compagno di squadra Diego Tarzia sarebbero stati sospesi e non rientreranno nella lista dei convocati per la gara di campionato contro il Godoy Cruz per atti di indisciplina. Il motivo è legato a ciò che è accaduto giorni fa: un video diventato virale che vede i due giocatori a una festa di compleanno su uno yacht, in compagnia di una ex concorrente del Grande Fratello locale di nome Flor Regidor.