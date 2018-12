Pellizzari (CorSera): "Milan, l'arrivo in Italia di Gazidis come quello di Ronaldo. La sua importanza non è ancora stata del tutto realizzata"

Tommaso Pellizzari, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato l’arrivo di Ivan Gazidis nella dirigenza rossonera: “Per come è messo il Milan, al momento l’equilibrio finanziario è il presupposto. Forse, riguardo a Gazidis, non abbiamo ancora realizzato l’importanza del suo arrivo. Non è ai livelli di Cristiano Ronaldo ma quasi, è un dirigente di fama mondiale che sceglie l’Italia. Non è un signore qualsiasi, ha fatto rinascere il calcio negli Stati Uniti e ha reso l’Arsenal, non da solo, tra i club più importanti al mondo”.