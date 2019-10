Pellizzari: "Pioli utilizza i giocatori di talento per quello che sanno fare meglio"

Tommaso Pellizzari, intervenuto a Sky Sport 24, ha sottolineato come Pioli abbia fin qui seguito le orme di Gattuso: "Il Milan di Gattuso era evidente fosse estremamente razionale, non che quello di Giampaolo non lo fosse, ma forse serviva troppo tempo per portarlo dove voleva. Suso insieme a Leao è il giocatore del Milan che ha qualcosa in più degli altri. Evidentemente Pioli ha scelto di far fare ai giocatori di talento le cose che sanno fare bene".