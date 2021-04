Peluso (DG Spezia): "Pobega è un calciatore dal profilo internazionale"

Mauro Peluso, direttore generale dello Spezia, ha parlato dei Nazionali della sua squadra ai microfoni di TMW. Su Tommaso Pobega, Peluso ha detto: “È un profilo internazionale, ha fatto bene anche in Under 21. Abbiamo riscatto e controriscatto. Ma oltre a Pobega abbiamo ragazzi di nostra proprietà come Nzola, Gyasi, Maggiore che sono diventati patrimonio. Però, come detto, prima la salvezza”.