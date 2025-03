Per il quarto anno consecutivo il Milan Primavera Femminile è in finale alla Viareggio Cup

vedi letture

Per il quarto anno consecutivo il Milan Primavera Femminile è in finale alla Viareggio Women's Cup. Un grande risultato per il settore giovanile rossonero che testimonia la bontà del lavoro fatto dal club in questo settore. Le rossonere sono campionesse in carica da due anni consecutivi, dopo che tre anni fa persero l'atto finale contro le danesi del Brondby. In finale il Diavolo affronterà le pari età della Juventus: le bianconere hanno conquistato le prime due edizioni della competizione, chi vince va primo in solitaria nell'albo d'oro.

Il Milan Primavera Femminile, allenato da mister Matteo Zago, nella prima giornata di ieri ha sconfitto il Livorno per 11-0 grazie alle reti di: Taddei (2), Rossi (2), De Marco (2), Tomaselli, Minnei, Carotenuto, Longobardi e l'autorete di Diversi. Oggi invece le rossonere hanno battuto le americane del West Chester United per 7-2, guadagnandosi l'accesso alla finalissima, con i gol di: Minnei (3), Taddei, Rossi, Longobardi, De Marco. La finale è in programma il 21 marzo.