Per il secondo anno di fila la Curva Sud non parteciperà al raduno a Milanello

Per il secondo anno consecutivo la Curva Sud Milano non parteciperà al raduno per la nuova stagione. L'appuntamento è per questo pomeriggio alle 18:00 a Milanello, con la squadra che si allenerà sul campo esterno sotto gli occhi dei tifosi. Non ci sarà il tifo organizzato, che ha comunicato sui social la propria scelta:

"Domani (oggi, ndr) la Curva Sud non sarà presente al raduno a Milanello. Ringraziamo tutte le persone che ieri sono passate anche solo per un saluto, per una birra, per respirare un po' di quel MILANISMO e rivedere striscioni e bandiere che da tempo ci sono proibiti allo stadio...AVANTI ULTRAS, AVANTI MILANISTI!".