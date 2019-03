Per la 50° panchina al Milan, Gattuso chiede un’altra prova da big

Contro il Sassuolo questa sera il tecnico rossonero Gennaro Gattuso collezionerà la sua cinquantesima presenza alla guida del Milan in Serie A. E davanti a 60 mila spettatori l’allenatore non vorrà di certo sfigurare, soprattutto perché le partite ora cominceranno ad avere un certo peso e la corsa Champions sempre più accesa ed entusiasmante. Il Milan vuole continuare questo momento positivo e portare a casa un’altra vittoria: “Dobbiamo pensare solo al Sassuolo, poi al Chievo e vedremo con quale classifica arriveremo al derby - ha commentato in conferenza -. In estate abbiamo fatto un lavoro importante, a livello fisico stiamo bene. La cosa più importante è non stare là a pensare cosa ci stiamo giocando. Dobbiamo ragionare come se ci attendessero 14 finali, settimana dopo settimana, poi vediamo dove arriveremo". Con il tecnico calabrese i rossoneri hanno vinto 24 volte, pareggiando 17 incontri e perdendo solamente 8 volte in campionato.

Gattuso si affiderà al solito undici che da tre mesi a questa parte ha lanciato il Milan verso il quarto posto. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez comporranno il pacchetto arretrato, mentre in mediana dovrebbe stringere i denti Kessie dopo la botta subita in Coppa Italia, e giocare accanto a Bakayoko e Paquetà. In attacco il solito Piatek con Calhanoglu e Suso. Sull’esterno spagnolo, che sta attraversando un momento complicato, ha parlato così il tecnico: “Per me ci sta che un giocatore può attraversare un momento di appannamento. Per me Suso non è un problema. E' stato un mese fermo, a livello fisico sta pagando qualcosa, ma deve stare tranquillo perchè ha le qualità per darci una grande mano". Gattuso, come spesso accade, ha difeso senza fronzoli il suo attaccante, preziosissimo nella prima parte di stagione quando ha giocato da protagonista con gol e assist decisivi, ma nell’ultimo periodo a causa di un fastidio al pube non riesce più a girare ad alti livelli. Stasera avrà una nuova occasione per tornare ad essere decisivo, e proprio contro il Sassuolo all’andata mise a segno una doppietta, l’unica dell’attuale campionato.