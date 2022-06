Per Maldini e Massara pronto un rinnovo di due anni con opzione sul terzo

MilanNews.it

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera e come già anticipato dalla redazione di MilanNews.it nella giornata di domenica (QUI la nostra esclusiva), è in dirittura di arrivo l'accordo per il prolungamento di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara come dirigenti dell'area tecnica del Milan. La firma è attesa entro la settimana e dovrebbe legare la coppia ai colori rossoneri per altri due anni, fino al 2024, con un'opzione di rinnovo sul terzo.