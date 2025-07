PER-MIL (0-6): 13 secondi della ripresa e Leao segna su assist di Liberali

13 secondi del secondo tempo e il Milan fa 0-6: a segno è Rafael Leao che, con la fascia al braccio, si è involato a tu per tu col portiere dopo la sponda aerea di Mattia Liberali.

IL COMMENTO AL PRIMO TEMPO DI PERTH GLORY-MILAN

Si chiude senza recupero il primo tempo di Perth Glory-Milan. Il risultato è imponente (Perth Glory 0-5 Milan) e racconta tutto della differenza tecnica che c'è in campo tra i rossoneri e gli ultimi in classifica (da tre anni consecutivi) del massimo campionato australiano. Maignan e compagni, comunque, si sono ben distinti con alcune azioni pregevoli e ben cinque gol segnati, che fanno comunque la loro figura: a segno Filippo Terracciano, due volte Noah Okafor, Christian Comotto su rigore e Samuel Chukwueze. Ottima la prova fino ad ora di Alex Jimenez, migliore in campo tra i rossoneri; un po' in difficoltà atletica Pervis Estupinan.

Titolare nel Milan a meno di 18 anni. È solo una amichevole, è vero, ma nel nostro calcio - non così giovanile - il Milan si distingue ancora con un altro giovanissimo lanciato tra i grandi. È Christian Comotto, centrocampista centrale, schierato da Allegri da playmaker nel test in corso contro il Perth Glory in Australia dopo gli ingressi a gara in corso contro Arsenal e Liverpool.