PER-MIL (0-7): bel gol di Ricci! Assist di Saelemaekers e destro all'incrocio del nuovo acquisto

vedi letture

Al 58esimo arriva il primo gol in rossonero (anche se in gara non ufficiale) di Samuele Ricci per il 7-0 del Milan a Perth.

Azione insistita in area di rigore di Liberali che, col tacco, appoggia per Saelemaekers, il quale controlla, guarda e serve un pallone facile per Ricci che, di collo, la piazza all'incrocio dei pali.