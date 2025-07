Per Milan-Como in Australia serve l'ok di Federazione australiana, della Uefa, dell'Asian Football Federation e della Fifa

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - La Serie A potrebbe davvero sbarcare in Australia. Il Consiglio federale della Figc, infatti, ha condiviso il riscontro positivo alla richiesta della Lega di Serie A a disputare la gara di campionato Milan-Como, valida per la 24/a giornata e prevista nel secondo weekend di febbraio, a Perth. La complessa procedura autorizzativa prevede, poi, anche il via libera formale da parte della Federazione australiana, della Uefa, dell'Asian Football Federation e della Fifa.

Inoltre sono state comunicate ai sindaci di Ferrara, Lucca e Torre del Greco le indicazioni dell'iter previsto dall'art.52 comma 10 delle Noif per consentire l'eventuale partecipazione al campionato regionale di Eccellenza. Per Ferrara è stato deciso il versamento di un contributo pari a 250 mila euro, per Lucca pari a 150 mila euro - superiore al minimo, in virtù dei criteri della 'tradizione sportiva' e del 'numero medio di spettatori allo stadio' - mentre per Torre del Greco è stato richiesto un contributo pari a 100 mila euro. (ANSA).