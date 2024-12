Per Sportiello infiammazione al ginocchio, ma contro l'Atalanta tra i pali ci sarà Maignan

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per Marco Sportiello, uscito a sorpresa all'intervallo del match tra Milan e Sassuolo per far posto a Lorenzo Torriani, c'è da fra fronte ad una infiammazione al ginocchio. Le sue condizioni sono da valutare in vista del match di venerdì a Bergamo, anche se Fonseca può dormire sonni tranquilli: contro l'Atalanta rienterà tra i pali Mike Maignan.