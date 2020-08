Percassi: “Abbiamo regalato un sorriso ad una Bergamo ferita”

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Peccato, non abbiamo concluso il percorso all'ultimo miglio. Per noi era impensabile, un traguardo incredibile e il prossimo anno ci risiamo in Champions". Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi esalta la sua Atalanta il giorno dopo l'impresa mancata di un soffio in Champions contro il Psg. "Dedichiamo i nostri risultati ai bergamaschi - sottolinea Percassi a Sky - un popolo ha sofferto e pianto tantissimo, gliene sono capitate di tutti i colori.E stato colpito e ferito, da bergamaschi sappiamo cosa hanno passato, e che l'ora e mezza passata a seguire la squadra e' servita a restituire un po' di sorriso che non meritava tutto quello che ha sofferto''. (ANSA).