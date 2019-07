Perfetti: "Duarte forte fisicamente, bisognerà capirne l'impiego"

Fabio Perfetti, proprietario de “Il Futbol Sudamericano”, parlando di Duarte a Top Calcio 24, ha detto: “È un difensore più abile dal punto di vista fisico e anche mentale rispetto alle uscite palla al piede e al possesso palla. I tifosi del Flamengo, tanto per intenderci, imputano a lui le responsabilità della sconfitta nell’ultima partita di Copa Libertadores, per due suoi errori. Il Flamengo ha speso molti soldi, prendendo Filipe Luis dall’Atletico Madrid, Rafinha, l’ex Genoa e Bayern Monaco, Gerson… quindi doveva fare delle cessioni per sfoltire la rosa e questa cosa ha favorito molto il Milan. Bisogna vedere se sarà lui il titolare o se sostituirà Zapata, che in questo momento mi sembra la cosa più probabile.”