Con il rinnovo delle voci Donnarumma-PSG è tornata in voga anche l'indiscrezione di un possibile interessamento del Milan per Perin, in uscita dalla Juventus dopo un'annata da riserva. Ricordiamo che nel 2017, quando Gigio sembrava prossimo all'addio, i rossoneri erano vicinissimi a Perin come possibile alternativa al classe '99.