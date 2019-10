Perrone: "Il problema di questo Milan è la società"

Roberto Perrone, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul problema in casa rossonera: "Comincio a pensare che il problema di questo Milan è la società. E' una china discendente iniziata con altre proprietà e dirigenti che risulta ancora inarrestabile. I nuovi dirigenti l'anno scorso si trovarono in panchina Gattuso che è rimasto sulla graticola tutta la stagione, arrivò ad un pallone dalla Champions League. Malgrado questo non è stato confermato ed è stato preso Giampaolo. Si trattava di una rivoluzione copernicana, non aveva mai allenato una grande squadra. Se tu hai fiducia in un allenatore devi portarla avanti. Lo hanno esonerato come se non lo conoscessero. Questo è gravissimo".