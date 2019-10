Roberto Perrone, giornalista e scrittore, a Sky Sport ha parlato del Milan e di Marco Giampaolo: “Secondo me, come spesso succede, le società tentano una rivoluzione che poi non riesce. Giampaolo era un allenatore che voleva fare certe cose. O non ci è riuscito o non gli hanno dato tempo di riuscirci, allora non c’è mai, quando esoneri un allenatore, un cambio rivoluzionario.”