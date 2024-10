Pescara, Badini: "Camarda è ultimo con Milan Futuro, ma ha fatto l'esordio in Champions. Sprono i miei ragazzi a diventare come lui"

vedi letture

Intervenuto così in conferenza stampa, Silvio Badini allenatore del Pescara ha voluto presentare così la sfida della sua squadra in vista della partita contro la Lucchese. Nelle sue parole, anche i complimenti per Camarda, preso come esempio da seguire:

"Sapete cosa ho detto ai miei ragazzi? Camarda ha giocato con Milan Futuro contro Legnago, hanno perso e sono ultimi. Poi il ragazzo ha fatto l'esordio in Champions League. Se ce l'ha fatta lui perchè non devono riuscirci i miei che sono primi in classifica? Camarda ha il merito di essere in Serie A col Milan, i miei devono arrivarci col Pescara".