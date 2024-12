Peseiro su Leao e Chukwueze: "Giocatori straordinari. Fonseca li aiuterà a diventare ancora migliori"

José Peseiro, ex ct della Nigeria, ha parlato così a Sportitalia di Samuel Chukwueze e del suo connazionale Rafael Leao: "Due ottimi giocatori. Uno l’ho allenato (Samuel) nella nazionale nigeriana, e l’altro (Rafael) mi sarebbe piaciuto molto farlo allo Sporting. Giocatori straordinari, con grande qualità e potenziale per crescere ancora. E credo che Paulo Fonseca li aiuterà a diventare ancora migliori”.

Nei giorni scorsi anche un grande attaccante rossonero come Marco van Basten ha parlato di Leao. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Leao è bravo, salta spesso uno-due avversari in dribbling e ha spunti che non si vedono spesso. Leao è uno dal grande potenziale e sta a lui mostrarlo a pieno. Può crescere ancora tanto e fare meglio".