Pessina esce in barella per un infortunio al ginocchio

Matteo Pessina, centrocampista del Verona in prestito dall'Atalanta, è uscito in barella dopo una dura entrata di Cristian Romero. Il difensore genoano ha pestato il piede del giovane calciatore, andando poi a colpire fortuitamente il ginocchio con la gamba di richiamo. Pessina è uscito dal campo in barella per una possibile rotazione dell'articolazione. Il classe '97 è stato accostato più volte al Milan in queste settimane.