Peter Schmeichel: "La Danimarca non aveva scelta. L’Uefa aveva dato l’opzione del 0-3 a tavolino"

Queste le parole di Peter Schmeichel al Daily Mail in merito a Danimarca-Finlandia: "Ho letto un'interessante affermazione della Uefa: diceva che i giocatori hanno insistito per giocare. Ma io so che questa non è la verità, o almeno è come loro vedono la verità. Ai giocatori sono state lasciate tre opzioni: giocare subito gli ultimi 50 minuti, finire la partita il giorno dopo a mezzogiorno o perdere 3-0 a tavolino. I giocatori non avevano molta scelta".