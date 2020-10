Pezzella: "Dette tante cose false su di me, non ho mai chiesto di andare via"

German Pezzella, a lungo accostato al Milan nel mercato estivo, e come rivelato da Pradé trattato nell'ultimo giorno di mercato, è intervenuto su Instagram per spiegare la situazione: "Tutto questo tempo si sono dette tante cose su di me, false. Non aveva senso uscire per negare ciascuno, ma penso che sia ora di porre fine a tante bugie. Il direttore è stato chiaro su quello che è successo, ma io non ho mai chiesto una via d'uscita. E chi mette in dubbio il mio impegno per la mia assenza in queste partite, non mi conosce neanche un po', e non si è informato su l'infortunio che ho subito, che mi ha impedito di giocare queste 3 partite e di difendere la mia nazionale. La mia testa è dedicata a tornare il prima possibile e indossare la maglia il prima possibile. Ci vediamo presto in campo, un abbraccio a tutti".