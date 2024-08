PHOTOGALLERY MN - Le prime immagini di Youssouf Fofana a Milano

vedi letture

Youssouf Fofana è arrivato a Milano: il centrocampista è atterrato con un volo da Nizza circa un'ora fa. Domani sosterrà le solite visite mediche di rito prima della firma del contratto a Casa Milan, dove, alle 14:30, sarà presente in conferenza stampa per la presentazione ufficiale. Poi sarà a San Siro per seguire dal vivo Milan-Torino.

Ecco le primi immagini del nuovo centrocampista rossonero raccolte all'hotel Meliá dall'inviato di MilanNews.it.