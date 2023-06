PHOTOGALLERY MN - San Siro, Ibrahimovic saluta il calcio giocato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ieri sera è stata una serata speciale e davvero emozionante per i tanti tifosi del Milan, soprattutto per quelli presenti a San Siro per l'ultima sfida della stagione contro il Verona: dopo il triplice fischio finale, infatti, Zlatan Ibrahimovic è entrato sul terreno di gioco e ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Ecco le foto più belle di quel momento: