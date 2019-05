Piatek, 366 minuti senza un tiro in porta

507 minuti senza reti in campionato per l'ex Genoa, che sogna ancora di diventare il primo giocatore nella storia della Serie A in doppia cifra con due maglie nello stesso campionato. Un po' cervellotico? Infatti, gli basterebbe soprattutto segnare. Lo ha fatto a raffica dal suo arrivo a Milano: 8 gol in 840 minuti, spalmati su dodici gare. Paradossalmente, ha rallentato il suo ritmo da quando è diventato titolare pressoché inamovibile, fino a fermarsi del tutto in queste ultime uscite. Non segna dal 6 aprile contro la Juventus. Soprattutto, non tira più: con la gara di oggi arriva a 366 minuti senza un solo tiro in porta. Polveri bagnate?