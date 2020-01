Piatek e Quagliarella sono i due attaccanti in A ad aver segnato meno rispetto allo scorso anno

Come sottolineato da Opta, Kris Piatek e Fabio Quagliarella, domani avversari in Milan-Sampdoria, sono i due attaccanti in Serie A ad aver segnato meno gol in campionato rispetto a quanti segnati a questo punto nella scorsa stagione. Dopo 17 giornate nel 2018/19 il polacco aveva realizzato 9 gol in più, mentre l'attaccante blucerchiato cinque.