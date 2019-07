Piatek, Il Giornale: "Come pesa quel Diavolo di un numero 9"

Venticinque gol in otto anni. Come riporta il quotidiano Il Giornale, queste sono le reti totali segnate dai numeri nove del Milan dall'addio di Inzaghi. Pato, Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, Silva e Higuain: nessuno è stato degno di una maglia tanto gloriosa quanto pesante. Piatek non ha sfidato la sorte senza paura, ma non ha ancora superato la “Prova del 9”, visto che in queste prime uscite non ha ancora segnato. Giampaolo è tranquillo, perché solitamente nelle sue squadre il centravanti qualche gol lo fa.