Piatek, il polacco è andato a segno contro 16 squadre su 22

Krzysztof Piatek ha esordito nel nostro paese in un match di Coppa Italia col Genoa, nell’agosto 2018, proprio contro il Lecce, realizzando un poker di reti in soli 37 minuti di gioco. Piatek ha segnato al 73% (16 su 22) delle squadre affrontate finora in Serie A; soltanto Fabio Quagliarella (85%) e Cristiano Ronaldo (80%) hanno fatto meglio in percentuale nelle ultime due stagioni del massimo campionato. Dal suo esordio in Serie A, l’attaccante polacco è il giocatore che ha realizzato la prima rete del match più volte nei cinque maggiori campionati europei: 14, comprese le due di questa stagione.