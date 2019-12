Krzysztof Piatek ha realizzato tre gol in questo campionato con 11 tiri nello specchio e 55 palloni giocati in area avversaria, nella scorsa Serie A aveva già segnato 10 gol dopo lo stesso numero di gare disputate (14), centrando 20 volte la porta avversaria e toccando 75 palloni in area avversaria.