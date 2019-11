Piatek sul trasferimento al Milan: "È successo tutto così in fretta"

Kzrystof Piatek, nel corso della sua intervista a TVP Sport, ha parlato così del suo trasferimento al Milan e il suo impatto col mondo rossonero: "È successo così in fretta che non mi sono nemmeno chiesto quanto fosse importante quello che mi stava succedendo. Ero concentrato sul lavoro.Nel calcio devi sempre stabilire nuovi obiettivi. Ora ho un costo di 38 milioni di euro e voglio fare di tutto per valerne 60-70 la prossima volta che cambio club. Bisogna essere ambiziosi e mi impegnerò per questo. Sono solo all'inizio della mia carriera, questa è la mia seconda stagione nella Serie A, uno dei primi cinque campionati europei".