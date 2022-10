Piccari: "Gabbia senza paura contro Vlahovic e Milik, Pobega generoso"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Piccari, giornalista, si è così espresso su TMW Radio elencando i suoi top di Milan-Juventus:

Tomori. In difesa non si passa. Milik e Vlahovic vengono annullati, il difensore rossonero li deprime per tutta la partita e poi non contento fa un gol da centravanti. Completo.

Diaz. Sulla destra è sempre reattivo, pronto a partire e mettere qualità. Il gol del 2-0 è un capolavoro. Recupera il pallone, cavalca per 30 metri, salta Bonucci e poi segna. Diamante.

Leao è libertà e leggerezza. Quando la palla arriva nei suoi piedi ci sono sempre giocate e brividi per gli avversari. Non segna ma colpisce due pali, uno di tacco con stile brasiliano. Meraviglioso anche nel finale quando va a recuperare in chiusura. Una gemma.

Pobega. Facile mettere sempre tra i migliori i protagonisti con i gol o le giocate, ma è giusto anche riconoscere i meriti ai giocatori che in partita danno tutto. In una gara non facile bene Pobega in mezzo al campo, il centrocampista lavora in entrambe le fasi. Supporta il reparto offensivo salendo in fase di possesso e poi senza palla si sacrifica per chiudere la strada agli avversari. Generoso.

Gabbia. Poco considerato mail giovane messo dentro contro Vlahovic e Milik a turno gioca senza paura. Gagliardo.