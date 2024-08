Piccari: "Il Milan è in difficoltà, vedremo quando riuscirà a impattare Fonseca"

Durante il consueto appuntamento con L'Editoriale in onda sulle frequenze di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato dei più caldi temi di Serie A, soffermandosi anche sul momento delicato che il Milan sta vivendo in questo inizio di stagione.

Ti aspetti qualche colpo importante da qui a fine mercato?

“Credo che il grosso sia stato fatto. C’erano dei colpi che si sarebbero allungati fino al termine come Koopmeiners e Lukaku, non erano operazioni complicate e serviva tempo. Non mi aspetto colpi clamorosi domani, vediamo cosa farà la Roma che deve perfezionare qualcosa come la Lazio. Vediamo se la Juve con Sancho riuscirà a fare un’altra operazione. Ci sono gli ultimi dettagli da definire. Poi domani c’è Inter-Atalanta, credo sia folle che il mercato possa terminare dopo la partita”.

Bisogna cambiare le tempistiche del mercato?

“Trovo assurdo che sia ancora aperto e credo che queste tempistiche non siano gradite neanche agli operatori di mercato. Chiudere prima deve essere una questione globale, altrimenti sarebbe penalizzato il campionato italiano. I top 5 campionati europei devono presentare un piano diverso, non può presentare questo progetto una Federazione sola”.

Cosa pensi della nuova Champions?

“Faccio fatica a recepire certi cambiamenti, sono cresciuto con un calcio diverso. Io vedevo la Coppa dei Campioni, andava a giocare solo la squadra vincitrice dei campionati. Questa versione allargata porta al problema centrale, ovvero che si gioca troppo. Sarà sempre peggio e questo può influire sulla qualità del campionato. Credo sia un’esagerazione, non c’è più un’estate senza calcio e sta diventando un’abitudine. Sono colpito da questa formula, cerchiamo di accogliere queste novità, ma credo che sia un’esagerazione”.

Come vedi le italiane in Champions?

“Sicuramente l’Inter è avanti alle altre anche per struttura. Sono curioso di vedere l’Atalanta che ha perso Koopmeiners ma ha inserito giocatori funzionali per Gasperini ed è reduce dalla vittoria dell’Europa League. La Juventus poi ha lavorato molto sul mercato e sul campo, ha inserito giocatori di qualità che si integreranno presto. Il Milan è in difficoltà, vedremo quando riuscirà a impattare Fonseca e poi il Bologna è un grosso punto interrogativo. La Champions ti toglie molto, il Bologna non ha come obiettivo principale la Champions, ma vorranno fare bella figura e questo può togliere qualcosa al campionato”.