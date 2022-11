Piccinini: "Complimenti a Maldini per aver riportato in alto il Milan"

MilanNews.it

Il noto telecronista Sandro Piccinini, in cabina per Milan-Salisburgo su Prime Video, ha commentato così su Twitter il passaggio del turno dei rossoneri in Champions League: "Complimenti a Maldini per aver riportato in alto il Milan. Giroud fuoriclasse, le cose importanti le ha fatte tutti lui. Qualcuno mi ha rimproverato i complimenti al Salisburgo, ma una squadra con età media di 21 anni che gioca quel primo tempo li meritava. A lunedì per il sorteggio!".