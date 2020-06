Piccinini: "Il patetico tentativo di alcuni presidenti di chiedere il blocco delle retrocessioni..."

Intervenuto sul proprio canale Twitter, lo storico telecronista Sandro Piccinini ha detto la sua sul blocco retrocessioni. Queste le sue parole: "Il patetico tentativo di alcuni Presidenti di chiedere il blocco delle retrocessioni in caso di stop al campionato non andrà in porto. Ma il solo fatto di averci provato è una mancanza di rispetto per chi la promozione l’ha già meritata in campo: il Benevento di Pippo Inzaghi"