Piersilvio Berlusconi: "Terribile che il Milan sia fuori dall'Europa, dispiaciuto per l'addio di Gattuso"

Intervistato a Portofino, Piersilvio Berlusconi ha parlato della situazione attuale in casa rossonera: "Da tifoso vedere il Milan fuori da tutte le competizioni internazionali è una situazione che fa male. Da buon milanista spero sempre nella prossima stagione. Per una grande squadra come il Milan non essere in Europa è terribile. Giampaolo? Non lo conosco a sufficienza, non posso esprimere giudizi. L'addio di Gattuso? Sono dispiaciuto, ho dei ricordi che mi legano a lui, successi, momenti vissuti insieme. Maldini dirigente? Mi piace, rappresenta un pezzo della storia del Milan, un pezzo del nostro Milan, del Milan di mio padre. Anche Boban, è un ragazzo intelligente, speriamo facciano bene".