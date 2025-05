Pietrella duro sulla dirigenza del Milan: "Hanno preso una progettualità e l'hanno buttata via volontariamente"

vedi letture

Intervenuto nel corso del podcast 'Tutti in The Box', il giornalista de La Gazzetta dello Sport Francesco Pietrella ha fatto un'analisi lucida di ciò che non ha funzionato nelle ultime stagioni in casa Milan. Dalle scelte dirigenziali sbagliate fino al progetto dell'U23, che avrebbe dovuto essere una risorsa e invece è diventato un altro segnale di confusione:

"C'era un Milan con i signori Maldini-Massara che aveva vinto lo scudetto e fatto semifinale di Champions. Tu hai preso una progettualità, volontariamente, e l'hai buttata via. Chi sono le persone che decidono, anche il progetto del Milan Futuro, che è retrocesso in D, che è una figuraccia tremenda, è stato fatto mettendo a capo di questo progetto una persona che non aveva mai lavorato in Italia, Kirovski. Perché comunque portato in Italia da Ibra, amico di Ibra, Los Angeles Galaxy, quello è il link. È una persona che comunque non consceva l'ambiente, non conosceva cos'è la Serie C.

Nonostante ottimi giocatori, per me Reijnders si parlava di possibili offerte del City. Per me è un giocatore che può ambire a giocare in quelle piazze. Pulisic, Leao, lo stesso Joao Felix, Gimenez che sono stati presi. Tu quando hai preso Fonseca diciamo che per il tipo di allenatore che è, per il tipo di storicità che ha, avevi dato un progetto quasi per fallimentare".