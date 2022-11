Pimenta: "Donnarumma non è andato via per soldi: scelta sportiva"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La procuratrice Rafaela Pimenta, premiata ai Globe Soccer Awards ieri sera a Dubai, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di qualcuno dei suoi assistiti che ha seguito grazie alle sue collaborazioni con Mino Raiola, di cui ha ereditato l'impero. Su Donnarumma ha detto: "Al Psg ha superato bene le difficoltà iniziali. La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere le sue esperienze: non è andato via dal Milan per motivi economici. Futuro? È tutto da scrivere, ha una carriera davanti".