Pinato: "Sul gol di Calhanoglu Gollini poteva fare qualcosa di più"

L'ex portiere rossonero Davide Pinato, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così il gol di Calhanoglu contro l'Atalanta: "Gollini poteva fare forse qualcosa di più, anche se la parabola si alza e scende e il tiro era angolato. Quando c’è così poco specchio a disposizione un po’ di responsabilità ce l’ha. Forse si aspettava un tiro sul primo palo, ma un portiere della struttura di Gollini non sbaglia. È un portiere che è cresciuto molto in personalità, ha inventato le uscite a coprire lo specchio per vincere l’1 vs 1”.