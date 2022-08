Pioli: "A Bergamo fallo clamoroso su Leao: non bastava il giallo e il VAR doveva assolutamente intervenire"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è tornato sull'intervento falloso di Hans Hateboer in occasione di Atalanta-Milan sanzionato solo col cartellino giallo nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match contro il Bologna, gara valida per la terza giornata di Serie A: "C'era un fallo clamoroso su Leao: non bastava il giallo e il VAR doveva assolutamente intervenire", ha detto Pioli che prosegue. "È normale che Leao che venga raddoppiato. Dobbiamo aspettarcelo e lui deve essere bravo a gestire queste situazioni".