Pioli a caccia di un record personale: gli servono quattro vittorie consecutive

Il Milan sta vivendo senza dubbio un grande momento di forma. Un periodo che si sta prolungando da metà gennaio 2024 in avanti e che non ha fatto che aumentare i rimpianti per il mese di novembre in cui i rossoneri hanno di fatto cestinato l'opportunità di stare a contatto con l'Inter, nella lotta per lo Scudetto, per un pochino più di tempo. I rossoneri hanno vinto le ultime sei partite consecutive, considerando sia la Serie A che le sfide in Europa League. In questo senso, il tecnico rossonero Stefano Pioli può provare a togliersi uno sfizio nei prossimi giorni con almeno altre quattro vittorie.

Il mister del Diavolo in carriera ha un massimo di nove vittorie consecutive, primato arrivato alla guida dell'Inter tra il 2016 e il 2017. Oggi Pioli può puntare a questo record ma, come detto, servono quattro partite per batterlo: il che vuol dire vincere contro Lecce e Sassuolo in campionato e soprattutto vincere entrambe le sfide contro la Roma in Europa League. Subito dopo, tra l'altro, ci sarebbero in rapida successione sia il derby che la sfida contro la Juventus.

LA STRISCIA APERTA DI PIOLI

Lazio-Milan 0-1

Milan-Slavia 4-2

Milan-Empoli 1-0

Slavia-Milan 3-1

Hellas Verona-Milan 1-3

Fiorentina-Milan 1-2