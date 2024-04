Pioli a DAZN: "Leao centravanti per dare meno riferimenti"

vedi letture

Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Inter. Queste le sue dichiarazioni.

Un derby che si gioca tanto anche con la testa. Può essere un’occasione per dare un gusto diverso a questo finale di stagione: “Quello che conta è il finale di stagione, una partita che pesa tanto per la classifica e per l’ambiente. È il derby, non lo vinciamo da tanto tempo e vincerlo sarebbe molto importante”.

La scelta di Leao centravanti: “L’idea è di dare meno riferimenti e più profondità. Vedremo cosa riusciremo a combinare”.

Lasciare spazio dietro la difesa ai giocatori dell’Inter è stato uno dei problemi più grandi degli ultimi derby? “Dobbiamo difendere bene senz’altro sì, abbiamo perso tanti duelli e concesso dello spazio alle spalle sì. Cercheremo di essere più preparati nelle situazioni in cui l’Inter ci ha fatto male nelle partite precedenti”.