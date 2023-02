Pioli a Mediaset: "Siamo cresciuti in personalità. Quarti di finale? Faremo di tutto per raggiungerli"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato a Mediaset, Stefano Pioli ha presentato così la partita di domani con il Tottenham: "Non c'è bisogno della scintilla. La Champions è quello che abbiamo voluto, con un passaggio del turno di un girone ben giocato e adesso ci giochiamo questo ottavo di finale con grande determinazione, con grande spirito e con grande voglia di di fare bene"

Su Bennacer: "Non è ancora al 100%, quindi non si può rischiare un giocatore che arriva da un problemino muscolare. La squadra sta bene ed è pronta"

Sul Tottenham: "E' una squadra molto forte, una settimana fa ha battuto il Manchester City. Dopo ha avuto una battuta d'arresto, come come può capitare dopo una grandissima partita e prima della Champion. Noi sappiamo che il Tottenham è una squadra molto forte, allenata da allenatore molto esperto e che ci conosce bene, quindi ci siamo preparati per mettere in campo la miglior prestazione possibile: la Champions richiede livelli alti".

Sulla squadra e il nuovo modulo: "Avere una squadra propositiva, che vuole cercare di aggredire quando ci sono le occasioni giuste per farlo, che vuole cercare di essere compatta ma che vuole cercare di fare la partita... A noi interessano le posizioni in campo, le prendiamo per cercare di mettere in difficoltà gli avversari e per cercare di avere più soluzioni possibili".

Su cosa c'è da lavorare: "La squadra è stata molto disponibile, l'abbiamo già interpretato alcune volte con dei cambi in corso. Anche in fase difensiva, per esempio con col Salisburgo, abbiamo difeso con una linea tre, ma la squadra sta bene, la squadra ha voglia di fare e non sono queste le cose importanti. L'importante sarà mettere in campo determinazione. Sono tre caratteristiche che in Champions non puoi andare al di sotto: il ritmo di gioco, la qualità delle scelte e la qualità tecnica, e noi cercheremo di essere al massimo".

Rispetto alla gara con il Cheslea: "Io credo che dobbiamo dimostrare di aver imparato da queste partite, da queste lezioni. Credo che siamo comunque cresciuti in in conoscenze, cresciuti in personalità e domani ci vorrà grande personalità perché affrontiamo un avversario forte".

Su Giroud e la squadra: "Mi fido pienamente tutti i miei giocatori. Tutti i miei giocatori devono pensare di poter essere decisivi in una partita così importante, così bella da giocare e non dimentichiamoci comunque che sarà una partita giocata su 180 minuti. Chiaramente partire bene domani sera sarebbe molto importante".

Sui quarti: "Faremo di tutto per raggiungerli".