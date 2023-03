Pioli a Milan TV: "Deluso del mio lavoro. Non dobbiamo puntare solo alla Champions"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è stato intervistato dai microfoni del canale telematico rossonero al termine del match contro l'Udinese, perso per 3-1: "Sono tanti momenti della partita che hanno inciso sul risultato. La nostra prestazione è stata insufficiente per qualità, energia. Gli episodi pesano e finire il primo tempo in pareggio ovviamente sarebbe stato meglio. Non siamo stati così squadra per ottenere un risultato diverso. Dobbiamo e devo fare meglio".

Sulle differenze di prestazioni con la Champions: "Non ci devono essere delle versioni di Milan. Abbiamo un gioco chiaro ma dobbiamo metterlo in campo. E sappiamo farlo".